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जिला नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को 'अमृत फार्मेसी' का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य मरीजों को अस्पताल परिसर में ही कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। हरियाणा के 16 जिला अस्पतालों में इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में की गई, जिससे विशेष रूप से गरीब और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज का खर्च कम होगा।

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