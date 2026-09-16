{"_id":"6aaa902528eb8b9b490fda7f","slug":"video-adc-review-programs-scheduled-for-september-17-for-palwal-seva-sankalp-campaign-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल: सेवा संकल्प अभियान की तैयारी, एडीसी ने की 17 सितंबर के कार्यक्रमों की समीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में सेवा संकल्प अभियान को लेकर एडीसी उत्सव आनंद ने विभागाध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में 17 सितंबर को होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। केएमपी एक्सप्रेसवे पर शाम 6 से 7 बजे तक जिला स्तरीय ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा। इसी दौरान सरकारी कार्यालय भी दीयों से रोशन किए जाएंगे। अभियान के तहत ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु’ और ‘सेवा की कहानी’ जैसे मॉड्यूल में विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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