{"_id":"6ac2300985930e00f3018660","slug":"video-the-jat-sabha-launched-a-social-reform-campaign-in-pavera-napla-and-nizampur-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"पवेरा, नापला और निजामपुर में जाट सभा ने चलाया समाज सुधार अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। जाट सभा नांगल चौधरी समाज सुधार कमेटी की ओर से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ गांव-गांव जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को कमेटी के सदस्यों ने पवेरा, नापला और निजामपुर गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। अभियान के दौरान मृत्यु भोज बंद करने, मृत्यु के समय शोकाकुल परिवार द्वारा रिश्तेदारों को रुपये-पैसे देकर मान-सम्मान करने की परंपरा को समाप्त करने तथा विवाह जैसे शुभ अवसरों पर बेटियों की ओर से बर्तन लाने की परंपरा को बंद करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सामाजिक आयोजनों को अनावश्यक खर्च और दिखावे से मुक्त कर सादगी को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। ऐसे प्रयासों से समाज में आर्थिक बोझ कम करने के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस दौरान कुलदीप जेलदार, सतपाल दहिया, जसवंत सिंह, हजारीलाल, चैनसुख सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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