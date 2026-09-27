फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Speaking in Mahendragarh, Nayab Saini said that Modi did not care about holidays or rest, as the 140 crore citizens of the country are his family.

महेंद्रगढ़ में नायब सैनी बोले- मोदी ने छुट्टी-आराम की चिंता नहीं की, 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार

Sun, 27 Sep 2026 07:23 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:23 PM IST
Speaking in Mahendragarh, Nayab Saini said that Modi did not care about holidays or rest, as the 140 crore citizens of the country are his family.
नारनौल। वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा रविवार को हरियाणा की सीमा में पहुंची। महेंद्रगढ़ के गांव गोद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न कभी छुट्टी की चिंता की और न आराम को प्राथमिकता दी। उनके लिए 140 करोड़ देशवासी ही परिवार हैं। गरीब की पीड़ा, किसान की चिंता और युवाओं का सपना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद मोटरसाइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा सेवा से संकल्प, संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से विकसित भारत की यात्रा का संदेश दे रही है। वडनगर प्रधानमंत्री की जन्मभूमि और वाराणसी उनकी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि सात अक्तूबर को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। इस दौरान गरीब कल्याण और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना उनकी प्राथमिकता रही है। डिजिटल क्रांति में भारत की नई पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर घर जल और पक्के मकान जैसी योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिला। भारत आज डिजिटल क्रांति में आगे बढ़ रहा है और यूपीआई दुनिया के लिए उदाहरण बना है। स्टार्टअप, अंतरिक्ष, ड्रोन, एआई, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में युवा नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट पहुंचना भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और भारत में बने रक्षा उपकरण दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने और वन रैंक-वन पेंशन लागू करने का भी उन्होंने उल्लेख किया। कोरोना काल में देश ने किया बड़ा टीकाकरण अभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया। आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को सम्मान के साथ सुना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास और विरासत एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन, हवाई अड्डे और औद्योगिक कॉरिडोर के साथ अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का विकास हुआ है। युवाओं से उन्होंने नशे, हिंसा और नकारात्मकता से दूर रहकर खेल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेत, उद्योग और स्टार्टअप को अपनी कर्मभूमि बनाने का आह्वान किया। साथ ही यात्रा में शामिल युवाओं से प्रत्येक पड़ाव पर सेवा कार्य करने और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करने की अपील की। गोद में ई-लाइब्रेरी, बलाह कलां में जलघर को नहर से जोड़ने की घोषणा: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले के लिए कई घोषणाएं भी कीं। पूर्व विधायक डॉ. अभय सिंह यादव की मांग पर बलाह कलां गांव के जलघर को नहर से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने की घोषणा की। गोद गांव में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने, बलाह खुर्द में हनुमान सिंह के खेत से राजस्थान सीमा तक रास्ता पक्का करने और बालाजी मंदिर के सामने खाली जमीन पर व्यायामशाला बनाने की भी घोषणा की। लाभार्थियों से संवाद, प्रदेशाध्यक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने यात्रा में शामिल युवाओं से संवाद किया। इस दौरान राजस्थान के नाचना गांव में मिले 90 वर्षीय बुजुर्ग और बीकानेर की महिला द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव भी साझा किए गए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक महिला को हैप्पी कार्ड देकर सम्मानित किया। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना और सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों से भी संवाद किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: युवक से मारपीट में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज

FIR Filed Against Two Brothers for Assaulting Youth
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से खोज निकाला कुंडल लूट का आरोपी

Police Trace Earring Robbery Suspect With CCTV Footage
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: खेत से ट्रैक्टर निकालने पर चले लाठी-डंडे, तीन घायल

Clash Erupts Over Tractor Passing Through Field Three Injured
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: सड़क हादसे में मैनपुरी के रहने वाले चाचा-भतीजे की मौत

Uncle and Nephew from Mainpuri Killed in Road Accident
Agra
27 Sep 2026

VIDEO: संपत्ति के लालच में भतीजे ने की थी साधु की हत्या, तीन गिरफ्तार

Nephew Killed Sadhu Over Property Greed, Three Arrested
Agra
27 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: बारिश में गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबी महिला घायल

Mud Wall Collapses in Rain Woman Injured After Being Trapped Under Debris
Agra
27 Sep 2026

नैनीताल में 36 घंटे से बारिश: दो एनएच समेत 15 मार्ग बंद, ठंड बढ़ी

Rain in Nainital for 36 hours: 15 roads, including two national highways, closed; temperatures drop
Nainital
27 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: वृंदावन सेक्टर तीन पानी में डूबा, निवाासी बोले- जलनिकासी का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है

VIDEO: वृंदावन सेक्टर तीन पानी में डूबा, निवाासी बोले- जलनिकासी का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है
Lucknow
27 Sep 2026

VIDEO: कांग्रेस की ओर से छात्र नेताओं के साथ आयोजित कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया संबोधित

VIDEO: कांग्रेस की ओर से छात्र नेताओं के साथ आयोजित कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया संबोधित
Lucknow
27 Sep 2026

VIDEO: सनातन महासभा की ओर से स्व. विनोद बिहारी वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

VIDEO: सनातन महासभा की ओर से स्व. विनोद बिहारी वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
Lucknow
27 Sep 2026

VIDEO: इटौंजा सूरजपुर गढ़ा के ग्रामीणों ने एवीएस बायो एनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, बिजली लाइन सही न करवाने पर प्रदर्शन

VIDEO: इटौंजा सूरजपुर गढ़ा के ग्रामीणों ने एवीएस बायो एनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा, बिजली लाइन सही न करवाने पर प्रदर्शन
Lucknow
27 Sep 2026

सिकंदराराऊ के मोहल्ला नौखिल काजियान में मकान की छत गिरी

सिकंदराराऊ के मोहल्ला नौखिल काजियान में मकान की छत गिरी
Hathras
27 Sep 2026

VIDEO: संत प्रेमानंद के शिष्य ने छत से लगाई छलांग, राहगीरों के सामने तोड़ा दम, सामने आया वीडियो

CCTV Video of Sant Premanand disciple jumping from roof at vrindavan in mathura
Mathura
27 Sep 2026

रोहतक में तीन दिन बैंक बंद, आज जरूरी काम निपटाने उमड़ी भीड़

Banks in Rohtak closed for three days; crowds thronged today to wrap up urgent work.
Rohtak
27 Sep 2026

शहीद भगत सिंह की जयंती: मातृभूमि परिवार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन

Shaheed Bhagat Singh's Birth Anniversary: Event organized by the Matribhumi Parivar In Dehradun
Dehradun
27 Sep 2026

शाहजहांपुर: बिजली न आने पर भड़का लोगों का गुस्सा, गर्रा पुल पर लगाया जाम

Public anger flares over power outage traffic blocked on Garra Bridge in Shahjahanpur
Shahjahanpur
27 Sep 2026

कानपुर: जीएसवीएम में ईएनटी कार्यशाला, हेड-नेक कैंसर की आधुनिक तकनीक पर विशेषज्ञों का मंथन

Kanpur ENT Workshop at GSVM Experts Deliberate on Modern Techniques for Head and Neck Cancer
Kanpur
27 Sep 2026

'अभी शहर संभालना जरूरी, राजनीति बाद में' जलभराव पर बोले रवि किशन

'अभी शहर संभालना जरूरी, राजनीति बाद में' जलभराव पर बोले रवि किशन
Uttar Pradesh
27 Sep 2026

मंडी-भराड़ी में 3.25 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक बस स्टैंड, आठ बसों के ठहराव के साथ ईवी चार्जिंग की सुविधा

mandi bharari bilaspur modern bus stand 3-25 crore ev charging
Bilaspur
27 Sep 2026

बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और युवकों को पीटा, वीडियो वायरल

Video of police personnel beating women and youths in Bulandshahar
Bulandshahar
27 Sep 2026

मोगा पहुंची भाजपा की 'पंजाब नशा मुक्त यात्रा', केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नशे के खिलाफ भरी हुंकार

BJP's 'Punjab Drug Free Yatra' reaches Moga, Union Minister Ajay Tamta raises voice against drug abuse
Chandigarh-Punjab
27 Sep 2026

देहरादून में लगातार हो रही बारिश, तापमान में गिरावट से मौसम में बढ़ी ठंडक

Continuous rain in Dehradun Temperature Down weather turns cold
Dehradun
27 Sep 2026

कानपुर: 15 साल बाद दधिका गांव तक पहुंचा ईशान नदी का पानी

Kanpur Water from the Ishan River reaches Dadhika village after 15 years
Kanpur
27 Sep 2026

देहरादून: हर्षल फाउंडेशन और अमर उजाला की ओर से दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन

Dehradun: Assistance camp for the differently-abled organized by Harshal Foundation and Amar Ujala
Dehradun
27 Sep 2026

बदायूं: दो दिन में 138 मिमी बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलभराव से जूझे लोग

138 mm of rain in two days normal life disrupted in Budaun
Budaun
27 Sep 2026

देहरादून: दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन, कृत्रिम अंग लगवाने पहुंचे लाभार्थी

Dehradun: Camp organized for persons with disabilities; beneficiaries arrive to get artificial limbs fitted
Dehradun
27 Sep 2026

अलीगढ़ मेडिकल के डीईआईसी में खास थेरेपी से तोड़ी जा रही ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों की खामोशी

अलीगढ़ मेडिकल के डीईआईसी में खास थेरेपी से तोड़ी जा रही ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों की खामोशी
Aligarh
27 Sep 2026

मेरठ: शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई, उनके जीवन के बारे में बताया

Meerut: Shaheed Bhagat Singh's birth anniversary was celebrated, and his life story was recounted.
Meerut
27 Sep 2026

मेरठ: गुरुद्वारा गुरुतेग बहादुर साहिब में कीर्तन समागम का आयोजन किया

Meerut: A Kirtan Samagam was organized at Gurudwara Guru Teg Bahadur Sahib.
Meerut
27 Sep 2026

मेरठ: सोनिया आनंद रावत और अमित जैन मचाएंगे डांडिया नाइट में धमाल

Meerut: Sonia Anand Rawat and Amit Jain to rock the Dandiya Night.
Meerut
27 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed