शिविर से ग्रामीणों का समय और मेहनत बची : सरपंच

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सिहमा। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को बाबा खेता नाथ मंदिर में सेवा शिविर लगाया गया। विभिन्न विभागों की स्टॉल पर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर समाधान किया। बिजली, परिवार पहचान पत्र, पेंशन, लक्ष्मी लाडो योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा दी गई। हैप्पी कार्ड भी वितरित किए गए। सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद यादव ने कहा कि अधिकारियों के गांव में पहुंचने से लोगों को सरकारी काम के लिए दूर कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। संवाद