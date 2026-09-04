{"_id":"6a9a5874ec053f384d0fa207","slug":"video-panic-in-nangal-chaudharys-gandhi-bazaar-after-a-baby-monkey-gets-trapped-thoroughfare-blocked-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"नांगल चौधरी के गांधी बाजार में बंदर के बच्चे के फंसने से दहशत, रास्ता बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार सुबह गांधी बाजार में बिजली के तारों में एक बंदर का बच्चा फंस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और रास्ता बाधित हो गया। बच्चे को फंसा देख बंदरों का झुंड परेशान होकर लोगों पर झपटने लगा, जिससे दहशत फैल गई। राहगीरों को दूसरे रास्तों से निकलना पड़ा। काफी देर बाद बच्चा तारों से निकल गया और झुंड उसे लेकर चला गया। स्थानीय निवासी भवानी शंकर जोशी ने बताया कि शहर में बंदरों की समस्या बढ़ रही है। बंदर लोगों पर हमला कर घायल करते हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा है। नगर पालिका को शिकायतें मिली हैं, पर समाधान नहीं हुआ। शहरवासियों ने प्रशासन से आबादी और बाजार क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बंदरों को सुरक्षित हटाने की मांग की है।

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