Mahendragarh-Narnaul News: मोदी के 25 साल के कार्यकाल पर होंगे कार्यक्रम
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:11 AM IST
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नारनौल। नारनौल मंडल भाजपा पदाधिकारियों की मासिक बैठक मंडल मंत्री नरेंद्र सोनी के आवास पर मंडल अध्यक्ष हेमंत चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा, सुशासन और समर्पण यात्रा को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी महिपाल सिंह यादव ने कहा कि कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न रहें, बल्कि इन्हें जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए। जिला मंत्री मनीष संघी और सपना गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने पर भी विचार-विमर्श किया गया। संवाद
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