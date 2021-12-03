Mahendragarh-Narnaul News: फूलमालाओं से हुआ हुड्डा का स्वागत, संगठन मजबूत करने का दिया मंत्र

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महेंद्रगढ़ पहुंचने पर हुड्डा ने राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्यवीर झूकिया और उपाध्यक्ष डॉ. तरूण यादव ने बताया कि हुड्डा ने कहा कि पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर करती है। इसलिए हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करना चाहिए।उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं समझने और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने को कहा। इस मौके पर अनिल डागर, सूरत सिंह सिसोठ, रमेश खींची, भगवान सिंह, कृष्ण चेयरमैन, वीर सिंह और प्रदीप आनावास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।