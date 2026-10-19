{"_id":"6ad613e708988527850e2efa","slug":"video-in-kanina-the-congress-party-burned-an-effigy-of-the-chief-election-commissioner-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कनीना में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कनीना। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 'वोट बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ' अभियान के तहत रोष मार्च निकाला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। यह प्रदर्शन सुभाष चंद्र बोस क्लब में जिला अध्यक्ष सत्यवीर झुकिया की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद किया गया। बैठक में करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मण्डी टी पॉइंट तक मार्च निकाला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कृष्ण राव ने कहा कि भाजपा सरकार हर तरफ से विफल साबित हो चुकी है और अब बदलाव की जरूरत है। ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशन कोटिया ने युवाओं से लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्थानीय मुद्दे और नेताओं की उपस्थिति पूर्व विधायक अनीता यादव ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों को खाद उपलब्ध न होने जैसे मुद्दे उठाए। 152-डी मार्ग पर कट के निर्माण सहित क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए गए। यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला उप प्रधान सुमेर सिंह और अन्य कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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