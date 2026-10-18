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Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ में 21 को होगी रामलीला मंचन प्रतियोगिता

Sun, 18 Oct 2026 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:59 PM IST
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Ramlila performance competition to be held in Mahendragarh on the 21st
महेंद्रगढ़। युवा क्लब महेंद्रगढ़ की ओर से 21 अक्तूबर को श्री रामलीला परिषद रंगमंच पर रामलीला मंचन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम सायं 6 बजे शुरू होगा। क्लब के प्रधान अमित मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य भगवान श्रीराम के आदर्शों, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादा को जन-जन तक पहुंचाना तथा युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता में विभिन्न रामलीला समितियां और कलाकार भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम विजेता को 21 हजार, द्वितीय को 11 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 7,100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। संवाद
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