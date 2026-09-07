{"_id":"6a9ee145bab2a5f901012a34","slug":"video-farmer-and-worker-organizations-submitted-a-memorandum-to-the-prime-minister-in-protest-against-inflation-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"महंगाई के विरोध में किसान-मजदूर संगठनों ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कहा कि महंगाई से आम जनता का जीवन कठिन हो गया है। बेरोजगारी, कृषि खर्च, महंगा इलाज और शिक्षा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों को महंगाई का मुख्य कारण बताया। संगठनों ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और चीनी के दाम आधे करने की मांग की। उन्होंने थोक खुदरा व्यापार सरकार के हाथ में लेने और कालाबाजारी रोकने की अपील की। खाद-बीज सस्ते में उपलब्ध कराने और फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की भी मांग की। इस अवसर पर बलवीर सिंह, सीताराम, मोहर सिंह, यादराम, रामावतार, हनुमान, घनश्याम व महावीर आदि मौजूद रहे।

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