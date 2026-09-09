{"_id":"6aa116bf34eae7bb7e0670ee","slug":"video-death-of-cattle-at-tau-devi-lal-chowk-in-nizampur-narnaul-demand-for-investigation-into-the-cause-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल में निजामपुर के ताऊ देवीलाल चौक पर गोवंश की मौत, कारणों की जांच की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

निजामपुर के ताऊ देवीलाल चौक पर बुधवार को एक गोवंश मृत अवस्था में मिला। गोवंश की मौत किन परिस्थितियों और किन कारणों से हुई, यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौक के आसपास अक्सर गोवंश घूमते दिखाई देते हैं। मृत गोवंश मिलने के बाद लोगों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने तथा मृत गोवंश को मौके से हटवाने की मांग की। लोगों का कहना है कि यदि गोवंश की मौत किसी बीमारी, दुर्घटना, जहरीला पदार्थ खाने अथवा किसी अन्य कारण से हुई है तो इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। ऐसे में संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

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