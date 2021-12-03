जमीन विवाद में दबंगई नहीं, कानून का रास्ता अपनाएं : एसपी

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एसपी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी पक्ष पर दबाव बनाना, धमकी देना, बल प्रयोग करना या कानून हाथ में लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद होने पर सबसे पहले पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए। संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन देकर नियमानुसार कार्रवाई कराई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड की जांच, पैमाइश और निशानदेही की प्रक्रिया अपनाई जाती है।दीपक कुमार ने कहा कि भूमि विवादों में दबंगई और धमकी के लिए कोई जगह नहीं है। शांति भंग करने या आपराधिक तरीके से दबाव बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से विवाद को टकराव न बनाने और किसी के उकसावे में न आने की अपील की। धमकी, मारपीट या जबरदस्ती होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया।