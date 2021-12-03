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Mahendragarh-Narnaul News: मकान खाली कराने के नोटिस रद्द करने की मांग

Tue, 15 Sep 2026 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:09 AM IST
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Demand to cancel notices to vacate the house
नांगल चौधरी। वार्ड नंबर 7 में नदी किनारे रहने वाले लोगों को नगरपालिका की ओर से मकान खाली करने के नोटिस मिलने से चिंता बढ़ गई है। सोमवार को कंवर सिंह जाखड़ के नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम उदय सिंह को ज्ञापन सौंपकर नोटिस रद्द कराने की मांग की। उनका कहना है कि उनके मकान लाल डोरा क्षेत्र में हैं और वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। क्षेत्र में कई पक्के मकान भी बने हुए हैं। लोगों ने दावा किया कि कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इन मकानों का सर्वे और जांच भी हुई थी। संवाद
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