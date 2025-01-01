Mahendragarh-Narnaul News: कीर्तन में श्याम भजनों पर झूमे श्रद्धालु
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:06 AM IST
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नारनौल। श्री श्याम आस्था मंडल का साप्ताहिक संकीर्तन रविवार को पुष्कर कुमार सोनी के निवास स्थान पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रधान हरि ओम गर्ग ने की। आचार्य ने सुनील कुमार व उनकी धर्मपत्नी सोनिया देवी से परिवार सहित मंत्रोच्चार के बाद बाबा की पवित्र ज्योति प्रज्वलित करवाई। गणेश वंदना के साथ संकीर्तन शुरू हुआ। अंकुर शर्मा, सुधांशु शर्मा, विकास जांगिड़ और अनिल लखा ने श्याम भजनों व धमाल की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं जिससे श्रद्धालु झूमने लगे। संवाद
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