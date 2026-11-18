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महेंद्रगढ़। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नौवें स्थापना दिवस पर 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ पीजी कॉलेज के खेल मैदान में होने वाली जन-जन अधिकार रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने रैली में एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने बुधवार को रैली स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यवेक्षक मुकेश सेठी, सतीश बेनीवाल, तरुण गोयल, अशोक सिहाग और सूरज बेनीवाल ने जिला प्रधान राजकुमार खातोद व स्थानीय पदाधिकारियों के साथ पूरे कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य मंच, वीआईपी स्टेज, वीआईपी पार्किंग, आम कार्यकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग और प्रवेश व निकास मार्गों को लेकर चर्चा की गई। रैली स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। मुकेश सेठी और सतीश बेनीवाल ने बताया कि कॉलेज का विशाल मैदान एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था के लिहाज से उपयुक्त है। रैली में वाटरप्रूफ टेंट और साउंड सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों को सौंप दी गई है। जल्द ही मैदान में टेंट लगाने का काम शुरू होगा। 24 नवंबर को यादव धर्मशाला में होगी महत्वपूर्ण बैठक जिला प्रधान राजकुमार खातोद ने बताया कि रैली की तैयारियों को लेकर 24 नवंबर को सुबह 10 बजे यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इसमें जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. केसी बांगड़ और राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान राव ओमप्रकाश इंजीनियर ने बताया कि महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। रैली को केवल स्थापना दिवस कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों और आम जनता के अधिकारों को उठाने का मंच बनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता विजय छिलरो, बेदू राता, प्रमोद ताखर, अधिवक्ता अजय चौधरी, वीरेंद्र घटाशेर, शेखर और ब्रह्मानंद वाल्मीकि सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

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