कुवि के पुरुष छात्रावासों में देर रात हंगामा, बैरियर पर पहुंचकर छात्रों ने की नारेबाजी

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावासों में देर रात छात्रों ने हंगामा कर दिया। विभिन्न छात्रावासों से निकले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बैरियर पर पहुंच गए और वहां कूदकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है। करीब 20 दिन पहले इंटरनेशनल हॉस्टल के विद्यार्थियों ने भी खाने को लेकर प्रदर्शन किया था। अब अन्य छात्रावासों के विद्यार्थी भी विरोध में उतर आए हैं।

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