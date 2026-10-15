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Kurukshetra News: बारिश के आसार से बढ़ी किसानों की चिंता

Thu, 15 Oct 2026 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:52 AM IST
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Farmers' concerns rise due to the likelihood of rain.
कुरुक्षेत्र। जिले में संभावित बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मंडियों और खेतों में खुले में पड़ा धान भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है।
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पिछले दिनों हुई बारिश से भी मंडियों में रखे धान को नुकसान हुआ था। इससे धान के उठान में भी देरी की समस्या सामने आई थी। धान की कटाई और खरीद के बीच मौसम में बदलाव किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है। कृषि विशेषज्ञ डॉ. कर्मचंद ने बताया कि बारिश से मंडियों में पहुंचे धान को भारी नुकसान हो सकता है। इससे खरीद संबंधी कामकाज भी प्रभावित होने की आशंका है।
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उन्होंने किसानों को खुले में रखे धान को तिरपाल से ढकने की सलाह दी है। साथ ही पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने को भी कहा है। संवाद
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