Kurukshetra News: बारिश के आसार से बढ़ी किसानों की चिंता

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पिछले दिनों हुई बारिश से भी मंडियों में रखे धान को नुकसान हुआ था। इससे धान के उठान में भी देरी की समस्या सामने आई थी। धान की कटाई और खरीद के बीच मौसम में बदलाव किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है। कृषि विशेषज्ञ डॉ. कर्मचंद ने बताया कि बारिश से मंडियों में पहुंचे धान को भारी नुकसान हो सकता है। इससे खरीद संबंधी कामकाज भी प्रभावित होने की आशंका है।उन्होंने किसानों को खुले में रखे धान को तिरपाल से ढकने की सलाह दी है। साथ ही पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने को भी कहा है। संवाद