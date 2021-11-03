Kurukshetra News: दशहरा उत्सव में शामिल होंगे फिल्म अभिनेता राज बब्बर

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थानेसर विधायक एवं धर्मक्षेत्र दशहरा कमेटी के संरक्षक अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दशहरा उत्सव की तैयारियों के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। श्रीराम की शोभायात्रा 20 अक्तूबर को दोपहर एक बजे गुरु रविदास चौक से रवाना होगी। यह शोभायात्रा रोटरी चौक, छोटा बाजार और सन्निहित सरोवर से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंचेगी।इसमें धार्मिक झांकियां, बैंड-बाजे और भजन गायक शामिल होंगे। शाम को शानदार आतिशबाजी होगी और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। विधायक अशोक अरोड़ा ने दशहरा कमेटी सदस्यों के साथ मेला ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र वासियों से उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की। विधायक ने किसी से मुकाबले की बजाय आपसी भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया।उन्होंने सभी जाति-बिरादरी और धर्म के लोगों से मिलकर दशहरा मनाने को कहा। कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी के वरिष्ठ उपप्रधान विवेक मेहता विक्की, गुलशन गाबा, कोषाध्यक्ष पवन मिगलानी और महामंत्री फतेह चंद गांधी सहित अनेक सदस्य अब धर्मक्षेत्र दशहरा कमेटी में शामिल हो गए हैं।