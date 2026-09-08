मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा स्थित डीबीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने डीबीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने उपस्थित संत-महात्माओं का शाल ओढ़ाकर स्वागत और सम्मान भी किया।

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