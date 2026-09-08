फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   A race between the two panels to demonstrate their strength in the Bar election.

Kurukshetra News: बार चुनाव दोनों पैनलों में शक्ति प्रदर्शन दिखाने की होड़

Tue, 08 Sep 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 08 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
A race between the two panels to demonstrate their strength in the Bar election.
कुरुक्षेत्र। चुनाव को लेकर हुई मीटिंग में भाग लेते अ​धिवक्ता। संवाद
कुरुक्षेत्र। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पैनलों की ओर से शक्ति प्रदर्शन करने और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं का समर्थन जुटाने की होड़ लगी हुई है। प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाता अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं।
विज्ञापन

दिन के साथ-साथ अब रात के समय भी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का अभियान जारी है। अधिवक्ताओं के चैंबरों से लेकर विभिन्न स्थानों पर संपर्क साधा जा रहा है। प्रत्याशी अपने-अपने पैनल की नीतियों और अधिवक्ताओं के हित में किए जाने वाले कार्यों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं।
विज्ञापन


चुनाव को लेकर दोनों पैनलों के समर्थक भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ समर्थक अधिवक्ता भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। चुनावी माहौल में एक-दूसरे के समर्थन में बैठकों और संपर्क अभियानों का दौर चल रहा है। जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, मुकाबला भी रोचक होता जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब प्रत्याशियों की कोशिश अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की है। 11 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भी उत्सुकता बनी हुई है।

बॉक्स
विक्रम शर्मा ने जुटाया समर्थन, आज सहदेव दिखाएंगे ताकत
सोमवार को विक्रम शर्मा पैनल ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बार रूम हाल में खास मीटिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। उनके सामने विभिन्न मुद्दे भी रखे और कहा कि हर अधिवक्ता के हित में इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। चैंबर निर्माण से लेकर पार्किंग तक हर दिशा में कार्य होगा। उधर सहदेव पैनल आज मंगलवार को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। वे भी अधिवक्ताओं के समक्ष अपने मुद्दे रखते हुए वोट की अपील करेंगे। यह समय आने पर पता चल पाएगा कि मतदाता अधिवक्ता किस पैनल के सिर जीत का सेहरा बांधते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed