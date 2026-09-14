{"_id":"6aa81d21f20935375708f588","slug":"video-karnal-echoes-with-chants-of-ganpati-bappa-morya-lord-ganesha-enshrined-in-pandals-and-homes-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंजा शहर, पंडालों और घरों में विराजे गणेश जी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को शहर गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु गाजे-बाजे और ढोल की थाप पर नाचते-गाते तथा गुलाल उड़ाते हुए भगवान गणेश की प्रतिमाएं अपने घरों और पंडालों में लेकर पहुंचे। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद गणपति बप्पा को पंडालों और घरों में विराजमान कराया गया। दिनभर शहर में जगह-जगह गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। सेक्टर-13 स्थित कालड़ा मार्केट में श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडल की ओर से सुबह सेक्टर चार से करीब 10 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा गाजे-बाजे के साथ लाई गई। श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। इसके बाद प्रतिमा को सुंदर ढंग से सजाए गए पंडाल में विधि-विधान के साथ विराजमान कराया गया। पंडितों ने पूजा-अर्चना करवाई और आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इसी तरह सदर बाजार स्थित जवाहर मार्केट में श्री गणपति सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के सदस्य सेक्टर चार स्थित दुकान से भगवान गणेश की 11 और 12 फीट ऊंची दो प्रतिमाएं लेकर आए। सदस्यों ने स्वयं प्रतिमाओं को सजाया और गाजे-बाजे के साथ मेन बाजार से होते हुए शोभायात्रा के रूप में दोनों प्रतिमाओं को पंडाल तक पहुंचाया। यहां विधि-विधान से गणपति जी को विराजमान कर पूजा-अर्चना और आरती की गई। सराफा बाजार में श्री गणेश महोत्सव मंडल की ओर से भी गणपति उत्सव की धूम रही। मंडल की ओर से चौड़ा बाजार से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को आकर्षक बग्गी में विराजमान कर नगर परिक्रमा करवाई गई। इस दौरान रास्तेभर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई। नगर परिक्रमा के बाद प्रतिमा को शिव मंदिर के बाहर सजाए गए पंडाल में विराजमान कराया गया। यहां महंत रामदास जी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई और आरती की गई। वहीं चौड़ा बाजार निवासी लक्ष्य भी अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर घर पहुंचे। आनंद विहार निवासी अमित गुप्ता, एसबी कॉलोनी निवासी मन्नु और सदर बाजार निवासी सागर भी अपने परिवार के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमा घर लेकर आए। सभी ने विधि-विधान से गणेश जी का गृह प्रवेश करवाया और पूजा-अर्चना कर उन्हें घर के मंदिर में विराजमान किया।

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