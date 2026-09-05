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JCI Week will be observed in Karnal from September 6 to 13, featuring events ranging from health check-ups to blood donation camps.
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करनाल में 6 से 13 सितंबर तक मनाया जाएगा जेसीआई वीक, स्वास्थ्य जांच से लेकर रक्तदान शिविर तक होंगे कार्यक्रम
करनाल। जेसीआई करनाल एजाइल की ओर से जेसीआई वीक छह से 13 सितंबर तक मनाया जाएगा। कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए करनाल क्लब में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष हिमांशु कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि छह सितंबर को पांच सितारा होटल नूर महल में स्वास्थ्य विषय पर टॉक शो का आयोजन किया जाएगा। आठ सितंबर को केवीए डीएवी महिला महाविद्यालय में आर्ट ऑफ लिविंग विषय पर सेमिनार लगाया जाएगा। इसके बाद नौ सितंबर को कर्ण स्टेडियम में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। 10 सितंबर को ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ संस्था के पदाधिकारी चर्चा करेंगे। 11 सितंबर को करनाल क्लब में कुकरी शो आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को निम्स ब्लड बैंक नजदीक सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। जेसीआई वीक का समापन 13 सितंबर को होगा। इस दिन एमडीडी बाल भवन में खुशी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर संरक्षक जेएफएस शैले चौधरी, पूर्व प्रधान सार्थक मित्तल, चेयरमैन अमित अरोड़ा, जेसी रिट चेयरपर्सन अंजलि कालरा, सचिव अल्पित भाटिया, कोषाध्यक्ष सचिन वाधवा, जेेजे प्रेजीडेंट रिधम जोत कौर, जेसीआई वीक कोर्डिनेटर नरेश सलूजा, नंदन चावला व मीडिया कोर्डिनेटर राजन सचदेवा मौजूद रहे।
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