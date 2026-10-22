{"_id":"6ad9fef2a5bbc286820a841e","slug":"video-employees-stage-protest-at-the-electricity-corporations-circle-office-raise-slogans-vociferously-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजली निगम के सर्किल कार्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच वीरवार को बिजली निगम के सर्किल कार्यालय के गेट पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने एकजुट होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। प्रदर्शन के चलते सर्किल कार्यालय में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर नजर आया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना था कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज बुलंद की। बिजली निगम के सर्किल कार्यालय पर हुए इस प्रदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी रही। हड़ताल के बीच कर्मचारियों के प्रदर्शन से निगम कार्यालय में हलचल बनी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और नारेबाजी के माध्यम से अपना पक्ष रखा। हड़ताल के दौरान बिजली निगम के सामने आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के साथ कर्मचारियों के विरोध से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने की चुनौती भी रही। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की ओर से उठाई गई मांगों और आगे की रणनीति के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई।

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