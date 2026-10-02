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Dr. Birumal Grassroots Football Tournament kicks off at Karnal's Karna Stadium; DAV School defeats the Karna Stadium team 2-0 in the opening match.
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करनाल के कर्ण स्टेडियम में डॉ. बीरुमल ग्रासरूट फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज, डीएवी स्कूल ने पहले मैच में कर्ण स्टेडियम की टीम को 2-0 से चटाई धूल
स्थानीय कर्ण स्टेडियम में जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित डॉ. बीरुमल मेमोरियल ग्रासरूट फुटबॉल टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत हुई। उद्घाटन मुकाबले में डीएवी स्कूल की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कर्ण स्टेडियम की टीम को 2-0 से शिकस्त दी।
कोच रमन ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ज़िले में बाल फुटबॉल प्रतिभाओं को तलाशना और तराशना है। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों की कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
तीन आयु वर्गों में हो रही प्रतियोगिता
जिला फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में बाँटा गया है जिसमें अंडर-11 अंडर-13 और अंडर-15
मैच का हाल
उद्घाटन मैच में शुरुआत से ही डीएवी स्कूल का दबदबा देखने को मिला। टीम के स्ट्राइकरों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पहले हाफ में ही 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में कर्ण स्टेडियम की टीम ने वापसी का प्रयास किया, लेकिन डीएवी स्कूल के मजबूत रक्षापंक्ति (डिफेंस) ने उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। मैच के अंतिम क्षणों में डीएवी के खिलाड़ियों ने एक और गोल दागकर 2-0 से एकतरफा जीत दर्ज की।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि आने वाले दिनों में तीनों आयु वर्गों के कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएँगे। समापन समारोह के दौरान विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।
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