फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Locks of three shops broken and goods worth lakhs stolen in a single night.

Karnal News: एक ही रात में तीन दुकानों के ताले ताेड़ लाखों का सामान चोरी

Fri, 02 Oct 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Locks of three shops broken and goods worth lakhs stolen in a single night.
एआई निर्मित तस्वीर
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

करनाल। शहर में चोरों ने रात को तीन दुकानों को निशाना बनाया। वारदात सुभाष गेट, गुरुद्वारा बाबा धन्नाराम क्षेत्र और श्मशान रोड की कबाड़ की दुकान में हुई है। पुलिस ने तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुभाष गेट के बाहर लखनपाल इलेक्ट्रिकल के संचालक विशाल ने पुलिस को बताया कि रविवार रात को चोर शटर को किसी लोहे की वस्तु से खींचकर दुकान में घुसे और चार मोटर, एक वेल्डिंग मशीन, बड़ा एग्जॉस्ट और कुछ औजार ले गए।
विज्ञापन

सामान की कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई गई है। दुकानदार के अनुसार, उसकी दुकान में पिछले साल भी चोरी हुई थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, सुभाष गेट स्थित गुरुद्वारा बाबा धन्नाराम में रहने वाले नंदलाल ने आरोप लगाया कि यश कपूर नाम के व्यक्ति ने सेवा के बहाने कमरे में पहुंचकर रविवार रात को 11 हजार रुपये नकद, मोबाइल और डीवीआर की हार्ड डिस्क चोरी कर ली। शिकायतकर्ता के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी दिखाई दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed