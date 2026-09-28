{"_id":"6aba4bcb0c27cabcb50d31c3","slug":"video-heavy-rains-in-kaithal-halted-work-in-the-mandis-leaving-paddy-lying-in-the-open-soaked-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में तेज बारिश से मंडियों में काम ठप, खुले में पड़ा धान भीगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथल में सुबह दस बजे से तेज बारिश हो रही है। इस कारण मंडियों में काम ठप हो गया है। बारिश आते ही किसानों ने नई अनाजमंडी और अतिरिक्त अनाजमंडी में आनन फानन में खुले में पड़े अधिकतर धान की ढेरी पर तिरपाल ढकी, हालांकि बारिश तेज होने के कारण धान भीग भी गया। वहीं जो धान बोरियों में तौलाई कर रखा हुआ है, वो बोरियां भीग गई। मजदूर भी काम छोड़ कर बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं।

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