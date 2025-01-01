Kaithal News: मंडियों में 10 हजार क्विंटल धान खरीद का इंतजार कर रहे किसान

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अब तक करीब 200 गेट पास काटे जा चुके हैं, इसके बावजूद किसानों को खरीद के लिए कोई निश्चित समय नहीं मिल पा रहा है। कई किसान करीब दो दिन से मंडी में अपनी फसल लेकर डटे हैं। आवक लगातार बढ़ने के कारण मुख्य अनाज मंडी में जगह कम पड़ने लगी है और अब अतिरिक्त अनाज मंडी में भी धान पहुंचना शुरू हो गया है। मंडियों में 1509 धान की 90 हजार क्विंटल तौलाई हो चुकी है।गेट पास कटे लेकिन खरीद का इंतजार बरकरार : मंडी में गेट पास काटने का काम शुरू हो चुका है। सभी मुख्य गेटों पर करीब 20 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अटल सेवा केंद्र संचालकों को बायोमेट्रिक के माध्यम से गेट पास काटने की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों का कहना है कि गेट पास कटने के बाद भी अगर खरीद शुरू नहीं होती तो इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।