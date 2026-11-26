{"_id":"6b08584157ab5105780bf9b9","slug":"video-accused-apprehended-by-the-kaithal-special-detective-unit-with-an-illegal-firearm-a-315-bore-country-made-pistol-and-one-cartridge-recovered-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्पेशल डिटेक्टिव युनिट कैथल द्वारा अवैध असला सहित आरोपी काबू, 315 बोर देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथल। स्पैशल डिटेक्टिव युनिट कैथल द्वारा थाना तितरम क्षेत्र से एक आरोपी को काबू किया गया है। जिसके आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण ने बताया कि स्पैशल डिटेक्टिव युनिट कैथल प्रभारी पीएसआई संदीप की अगुवाई में एचसी आयूब खान की टीम गश्त दौरान करनाल रोड पर नरड़ बस स्टैंड के पास मौजूद थी। जहां एचसी हरीश कुमार की टीम द्वारा एक गुप्त सूचना दी गई कि गाँव पेगा निवासी अंकित अपने पास अवैध देसी कट्टा रखता है। जो इस समय करनाल रोड पर एनएच 152 फ्लाईओवर नरड़ के पास किसी व्हीकल के इंतजार में खड़ा है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति खेतों की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस कर्मचारियों की सहायता से काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नामपता गाँव पेगा निवासी अंकित बताया। तलाशी दौरान आरोपी की जेब से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ। चेक करने पर देसी कट्टा लोड मिला, जिससे एक कारतूस बरामद हुआ। जिस बारे थाना तितरम में मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचे एएसआई संजय कुमार द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे पुछताछ की जा रही हैं।

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