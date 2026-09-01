झज्जर में सफाई कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल

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शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की शव यात्रा निकाली और मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला फूंका। कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

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