{"_id":"6aba4c1205fd50ed61070289","slug":"video-memorandum-submitted-in-jhajjar-regarding-pending-recruitments-demand-to-complete-the-hssc-recruitment-process-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में लंबित भर्तियों को लेकर ज्ञापन, एचएसएससी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को ज्ञापन सौंपकर एचएसएससी की लंबित भर्तियों को जल्द पूरा कराने और युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया। सभी लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा के युवा सीईटी पास करने के बाद सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी से युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और लंबित परीक्षाओं की तिथियां जल्द घोषित करने की मांग की।ज्ञापन में एचकेआरएन द्वारा सविकृत पदों को फ्रीज किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।

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