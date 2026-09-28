{"_id":"6aba4c4d9e398f2747017a23","slug":"video-jhajjar-congress-protests-against-the-election-commission-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर : चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राव तुलाराम चौक से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया और उसका बाद पुतला फूंका। इसमें बेरी विधायक डॉ. रघुबीर कादियान, झज्जर विधायक गीता भुक्कल और बादली विधायक कुलदीप वत्स ने शिरकत की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी और बाद में कमी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। उनके अनुसार इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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