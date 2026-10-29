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बादली में दो घंटे लगाया समाधान शिविर, आई मात्र आठ शिकायत

Thu, 29 Oct 2026 12:22 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:22 PM IST
grievance redressal camp was held in Badli for two hours; only eight complaints were received
सरकार के निर्देश पर बादली लघु सचिवालय में वीरवार को दो घंटे तक समाधान शिविर लगाया गया, लेकिन इस दौरान मात्र आठ शिकायतें ही पहुंचीं। एसडीएम विशाल कुमार की अध्यक्षता में सुबह 10 से 12 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्राप्त आठ शिकायतों में से पांच का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि तीन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि प्रचार-प्रसार के बावजूद लोग शिविर में कम संख्या में आ रहे हैं। सरकार ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिदिन समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।
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