बहादुरगढ़ में बारिश शुरू, मौसम ने बदला मिजाज

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बहादुरगढ़ में गुरुवार दोपहर बारिश शुरू होने से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने और ठंडक बढ़ने की संभावना है। अचानक बदले मौसम से लोगों को राहत मिली। वहीं, वाहन चालकों को सड़कों पर सावधानी बरतने की जरूरत है।

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