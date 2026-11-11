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छह दिन के आंदोलन के बाद भी नहीं बनी जहांगीरपुर की फिरनी, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी
बादली। जहांगीरपुर गांव की कच्ची फिरनी को सीमेंटेड बनाने के लिए ग्रामीणों ने छह दिन तक धरना-प्रदर्शन किया और पांच दिन भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के चार माह बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। करीब 45 लाख रुपये की लागत से फिरनी निर्माण की मंजूरी मिलने और अधिकारियों की ओर से जल्द काम शुरू कराने के आश्वासन के बावजूद ग्रामीण आज भी परेशानी झेलने को मजबूर हैं।
गौरतलब है कि जुलाई माह में ग्रामीणों ने मास्टर दीपक शर्मा और सुरेंद्र के नेतृत्व में फिरनी निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। पांच दिनों तक भूख हड़ताल जारी रहने के बाद छठे दिन एसडीएम विशाल कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने करीब 45 लाख रुपये की लागत से फिरनी निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। उस समय पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अगले महीने के पहले सप्ताह तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और करीब दो माह में निर्माण कार्य पूरा कराने का दावा किया था। एसडीएम ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया था।
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