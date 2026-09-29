{"_id":"6abbba52b2bdc08e18079f33","slug":"video-captain-abhimanyu-said-in-jhajjar-medicine-is-not-merely-a-profession-but-a-vital-means-of-serving-humanity-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में कैप्टन अभिमन्यु बोले- चिकित्सा केवल पेशा नहीं, मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में मंगलवार को नए शैक्षणिक सत्र ''अभ्युदय 2026-27'' का शुभारंभ किया गया। समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सत्र का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण संदेश दिए। इस अवसर पर संस्थान में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया गया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के साथ अनुशासन और मानवीय मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के दौरान ज्ञान, कौशल और संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज गूगल के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल कर रहा है। संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जहां विद्यार्थियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं, अनुभवी फैकल्टी और आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं। संस्थान का रैगिंग-मुक्त परिसर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है। इससे विद्यार्थी बिना किसी भय के अपनी पढ़ाई और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि मानवीय मूल्य चिकित्सा क्षेत्र का अभिन्न अंग हैं। चिकित्सा सेवा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव कल्याण का माध्यम मानें। ज्ञान और कौशल के साथ संवेदनशीलता भी आवश्यक है। चेयरमैन ने बताया कि कॉलेज गूगल के साथ मिलकर चिकित्सा शिक्षा में एआई को एकीकृत कर रहा है। यह पहल विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ेगी।

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