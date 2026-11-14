बहादुरगढ़: मांडौठी के खेतों में प्लास्टिक वेस्ट जलाने पर चार लोगों के खिलाफ एफआईआर, धुआं और दुर्गंध फैल रही थी

मांडौठी गांव के खेतों में प्लास्टिक वेस्ट जलाकर प्रदूषण फैलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब ताल नगर में रात के समय प्लास्टिक के अवशेष और लोहे के ड्रमों पर लगा पेंट जलाने का मामला सामने आया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत पर आसौदा थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मांडौठी क्षेत्र में प्लास्टिक वेस्ट जलाने का यह तीसरा मामला है। इससे पहले भी ऐसे दो मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

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