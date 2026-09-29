हिसार में 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का धरना जारी

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15 सूत्री मांग पत्र को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का धरना आज भी जारी है। मांगों को लेकर कर्मचारियों की दोपहर 3 बजे रोडवेज महा प्रबंधक के साथ बैठक होगी। इस संबंध में कर्मचारियों की चार बार महाप्रबंधक के साथ बैठक हो चुकी है लेकिन मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी। इन मांगों में रोडवेज कर्मचारियों के टीए-डीए, नाइट अलाउंस सहित अन्य मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे।

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