मुनसरी टोल प्लाजा पर टोलकर्मी हत्या का मामला: नवदीप कॉलोनी का युवक गिरफ्तार, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी स्थित मुनसरी प्लाजा पर टोलकर्मी की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने शहर की नवदीप कॉलोनी निवासी अंकित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार गलत लेन में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था।

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पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह घटना 23 सितंबर को अल सुबह करीब तीन बजे की है। तीन बाइक सवार युवक गोगामेड़ी मंदिर में माथा टेक कर वापस आ रहे थे और टोल प्लाजा की गलत लेन में प्रवेश कर गए थे जिसके बाद टोलकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवाद शुरू हो गया।इसी दौरान एक युवक ने टोलकर्मी कारूलाल नागर के पेट में चाकू से वार कर दिया और दूसरे टोलकर्मी धर्मवीर की पीठ पर भी चाकू से हमला किया गया। आरोपियों के पास तलवार भी थी। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल कारूलाल को अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली। 100 से अधिक होटलों के रिकॉर्ड जांचे और 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल के आसपास और हरियाणा क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर तक संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने तीनों की पहचान की।