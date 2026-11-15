Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Rs 7.92 crore fodder grant for cow shelters in Tohana; Minister says cow service is a priority

टोहाना में गौशालाओं को 7.92 करोड़ का चारा अनुदान, मंत्री ने कहा- गौ सेवा प्राथमिकता

Sun, 15 Nov 2026 03:59 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Sun, 15 Nov 2026 03:59 PM IST
Rs 7.92 crore fodder grant for cow shelters in Tohana; Minister says cow service is a priority
जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा रविवार को कैंची चौक स्थित शिव नंदीशाला में पहुंचे। यहां गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदीशाला संयोजक धर्मपाल सैनी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे। इस दौरान कार्यकारी अभियंता राहुल चहल, भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष रमन मडिया, चेयरमैन जगजीत हुड्डा और पार्षद ललित मोहन मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि फतेहाबाद जिले की गौशालाओं को कुल 7,92,84,161 रुपये का अनुदान जारी हुआ है। इसमें टोहाना की 10 गौशालाओं को 1,69,54,409 रुपये मिले हैं। सूची में जाखल मंडी, टोहाना, सनियाना, थरवी, नंगली, धारसूल और इंदाछोई की गौशालाएं शामिल हैं। इस राशि से गायों के चारे, दवाइयों और देखभाल की व्यवस्था बेहतर होगी। समारोह में धर्मपाल सैनी ने शिव नंदीशाला के इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टोहाना की शिव नंदीशाला को हरियाणा की पहली नंदीशाला का गौरव मिला है। वर्ष 2014 में सांड और बैल सड़कों पर बेसहारा घूमते थे और आए दिन हादसे होते थे। उस समय के विधायक सुभाष बराला और तत्कालीन एसडीएम ने सेवादारों के साथ मिलकर बेसहारा गोवंश को आश्रय देने का काम शुरू किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे प्रदेश में नंदीशाला बनाने की घोषणा की और चारा अनुदान शुरू किया। सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गौ माता के लिए खजाना और खोल दिया है। अब गौ सेवा आयोग से हर गाय के लिए 20 रुपये और हर बैल व सांड के लिए 25 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। इससे भरण-पोषण सुचारु रूप से हो रहा है। कार्यक्रम में मंत्री का पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गोवंश को चारा भी खिलाया और गौशाला संचालकों के सेवा कार्यों की खूब सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमृतसर: ग्वाल मंडी में पुलिस ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन

Police organized a volleyball tournament in Gwal Mandi
Amritsar
15 Nov 2026

सोलन में शतरंज चैंपियनशिप का आगाज, प्रदेशभर के 110 खिलाड़ी दिखा रहे अपनी दिमागी कसरत

himachal state amateur chess championship 2026 solan 110 players
Solan
15 Nov 2026

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक!

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक!
Rajasthan
15 Nov 2026

जहरीली शराब की आशंका: सागर में ठेके के बाहर जाम छलकाते ही युवक की मौत, साथी की हालत गंभीर; दुकान सील की

Suspected hooch: Youth dies after drinking outside Sagar liquor shop, friend critical; vend sealed
Madhya Pradesh
15 Nov 2026

रेवाड़ी में हाईवे पर ट्रक कार पर पलटा, एक परिवार के चार लोगों की मौत

In Rewari, a truck overturned onto a car on the highway; four members of a family died.
Rewari
15 Nov 2026
विज्ञापन

मुक्तसर के शराब ठेकेदार के घर एनसीबी की रेड

NCB raids the home of a liquor contractor in Muktsar
Chandigarh-Punjab
15 Nov 2026

प्रेमनगर में पुलिस मुठभेड़, गोकशी का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल

Police encounter in Premnagar; accused in cow slaughter case injured after being shot in the leg
Dehradun
15 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत

Kanpur Businessmans only son dies after falling from the sixth floor of Rudra Greens Apartment
Kanpur
15 Nov 2026

सीतापुर में ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई और दो बहनों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत

overloaded tractor crushed brother and two sisters riding bike In Sitapur all three died on spot
Sitapur
15 Nov 2026

श्रीनगर: फरासू के पास चमधार स्लाइडिंग जोन में स्कूटी खाई में गिरी

Srinagar: A scooter fell into a gorge at the Chamdhar sliding zone near Farasu.
Pauri
15 Nov 2026

VIDEO: कपाट बंद होने से पहले बदरीनाथ धाम में बर्फबारी, बढ़ी ठंड

VIDEO: Snowfall at Badrinath Dham before the closing of the portals; temperatures drop
Chamoli
15 Nov 2026

एमपी: बमोरी में 20-25 दिनों से बिजली संकट, किसानों को चार घंटे भी नहीं मिल रही; विधायक ने सुनाई खरी-खरी

Bamori MLA raised the question from the stage under the Chief Minister's Public Confidence Campaign.
Guna
15 Nov 2026

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक! पहले बढ़ेगी ठंड, फिर होगी बारिश

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक! पहले बढ़ेगी ठंड, फिर होगी बारिश
Madhya Pradesh
15 Nov 2026

लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर सन्नाटा

Dense fog engulfed Lucknow Bakshi Ka Talab area since morning leaving the streets deserted
Lucknow
15 Nov 2026

राजसी स्वरूप में सजे बाबा महाकाल: चंद्रमा-त्रिशूल और त्रिनेत्र से किया श्रृंगार, भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु

Lord Mahakaleshwar Appears In Majestic Royal Form During Bhasma Aarti, Anointed With Sacred Bhasma
Madhya Pradesh
15 Nov 2026

बेस अस्पताल की मांग को लेकर विधायक आवास के बाहर धरने पर बैठे लोग

People sit on a protest outside the MLA's residence, demanding a base hospital.
Chamoli
15 Nov 2026

रानीपुर झाल के पास रपटे पर बनेगा डबल लेन पुल, कुंभ बजट से मिलेगी बड़ी सौगात

A double-lane bridge will be constructed on the causeway near Ranipur Jhal; a major gift to be funded through the Kumbh budget.
Haridwar
15 Nov 2026

ट्रेड यूनियन नेताओं ने की श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत का ऐलान

Trade union leaders demand withdrawal of cases filed against labor leaders 'Mazdoor Mahapanchayat' (grand assembly of workers) announced for November 22
Haridwar
15 Nov 2026

VIDEO: सपा के दलित सम्मेलन से पहले बुद्धा पार्क में भाजपा का बुद्ध वंदना एवं हवाई पुष्प बर्षा कार्यक्रम।

Ahead of the SP’s Dalit conference, the BJP is holding a ‘Buddha Vandana’ (reverence to Buddha) event at Buddha Park, featuring a ceremonial showering of flowers from the air.
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: राजेश हत्याकांड में पुलिस जांच पर परिजनों को ऐतराज, एसएसपी से की ये मांग

Rajesh murder case: Family members raise objections to police investigation.
Mathura
14 Nov 2026

Video: ब्लॉक क्रीड़ा प्रतियोगिता में नहटोली और चौरंगाबीहड़ के छात्र-छात्राओं का रहा दबदबा

Block-level sports competition: Students from Nahtoli and Chaurangabihad dominated.
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: भोगांव के रामलीला मैदान में 2.75 करोड़ से विकास कार्य

Ramlila Maidan revamped at a cost of Rs 2.75 crore; Cabinet Minister Jaiveer Singh inaugurates the development works.
Mainpuri
14 Nov 2026

मथुरा: एशियन पैरा गेम्स में पदक विजेता राम रतन सिंह को किया सम्मानित

Asian Para Games medalist Ram Ratan Singh felicitated in Mathura.
Mathura
14 Nov 2026

VIDEO: खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प

With Kharna, the observance of a 36-hour fast without water begins.
Mathura
14 Nov 2026

VIDEO: खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत

A young man died after getting stuck in a rotavator while ploughing a field.
Etah
14 Nov 2026

ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिल, 85 जवानों ने संभाला मोर्चा; दो संदिग्ध गिरफ्तार

UP: 85 soldiers conduct mock drill for terror attack at Taj Mahal Metro station; two suspects arrested
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: नेहरू के विचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे : मुकेश धनगर

Nehru's thoughts and contribution to nation building will always be a source of inspiration: Mukesh Dhangar
Mathura
14 Nov 2026

सुमिरन संस्था के 17वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हास्य, व्यंग्य और संवेदनाओं का संगम, देर रात तक गूंजी तालियां

confluence of humor, satire, and deep emotion at 17th National Poets' Gathering organized by Sumiran Sanstha
Kanpur
14 Nov 2026

VIDEO: छठ पर घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ी, ट्रेनों के जनरल कोच फुल

Crowds of people returning home for Chhath increased, general coaches of trains filled up
Mathura
14 Nov 2026

कानपुर: पनकी छठ पूजा घाट पर बेदी की पूजा कर महिलाएं रील बनाती दिखीं

Kanpur: Women seen making reels after performing rituals at the 'vedi' at Panki Chhath Puja ghat
Kanpur
14 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed