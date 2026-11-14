Fatehabad News: श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन उमड़े श्रद्धालु, प्रभु की महिमा का किया गुणगान

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उन्होंने अपने मधुर प्रवचनों और संगीतमय शैली से भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान किया। इससे श्रद्धालु भावविभोर हो गए और भक्तिमय वातावरण बना रहा। स्वामी राजदास जी ने श्रीमद्भागवत कथा को मानव जीवन का दिव्य मार्गदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि इसके श्रवण से हृदय में भक्ति, प्रेम और सद्भाव जागृत होता है।भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं प्रेम, करुणा, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मनुष्य को सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रभु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। भगवान की भक्ति मन को शांति और आत्मा को संतोष देती है।कथा का संदेशमहाराज जी ने कहा कि भागवत कथा से अच्छे विचारों का संचार होता है। इससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हमें विनम्रता रखनी चाहिए और किसी का अहित नहीं करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने गीता के माध्यम से कर्म का संदेश दिया।कर्तव्यों का पालन करना चाहिएमनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहकर सत्य-धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समिति के प्रधान भूप सिंह प्रमाणी ने बताया कि कथा 18 नवंबर तक चलेगी। यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने शहरवासियों से कथा में पहुंचकर धर्मलाभ उठाने की अपील की।