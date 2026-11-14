Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   FIR lodged against councillor, Patwari and 13 others for allegedly registering a fake plot

Fatehabad News: प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री का आरोप, पार्षद, पटवारी सहित 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 14 Nov 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 14 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
FIR lodged against councillor, Patwari and 13 others for allegedly registering a fake plot
टोहाना(फतेहाबाद)। शहर थाना पुलिस ने प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप में पटवारी प्रीतपाल, पार्षद पवन सहित 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस बारे में टोहाना के वार्ड 13 निवासी सूबे सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने गिरोह बनाकर फर्जी कागजात से उसका प्लॉट हड़पने की कोशिश की। जांच के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
विज्ञापन


शिकायत के अनुसार सूबे सिंह खसरा नंबर 188/20/1/2 और 188/20/2 में कुल 6 कनाल 13 मरला में से 2/27 भाग यानी 300 वर्गगज का मालिक है। आरोप है कि गुप्ता काॅलोनी निवासी देवराज ने फर्जी तरीके से इस प्लॉट की रजिस्ट्री इंदिरा कालोनी निवासी जय प्रकाश के नाम करा दी। इसमें खेवट 567, खतौनी 595, खसरा 188/11 का 7/160 भाग यानी 7 मरला दिखाया गया।
विज्ञापन


आरोप है कि देवराज ने वसीका नंबर 2255 दिनांक 19 अगस्त 2025 से जय प्रकाश के नाम रजिस्ट्री कराई। जय प्रकाश ने वसीका नंबर 3444 दिनांक 10 दिसंबर 2025 से अपने भाई विक्रम सैनी के नाम रजिस्ट्री करा दी। विक्रम ने वसीका नंबर 034 दिनांक 6 अप्रैल 2026 से यह प्लॉट सुमित रंगी को बेच दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायतकर्ता ने देवराज, जय प्रकाश, सरोज, पवन एमसी, प्रीतपाल पटवारी, भारत भाटिया, विक्रम सिंह, राकेश उर्फ बिल्लू, सतनाम, सुमित रंगी, विजय और करमबीर सहित अन्य पर गिरोह बनाकर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।


पुलिस के अनुसार शिकायत 12 मई 2026 को दी गई थी। एसडीएम टोहाना व एसपी कार्यालय से जांच के बाद 10 नवंबर 2026 को थाना सिटी में धारा 318(4), 336(3), 338, 340, 61(2) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस केस की जांच शहर थाना प्रभारी संदीप कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed