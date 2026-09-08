{"_id":"6aa001e0416159629a080cd8","slug":"video-ratia-striking-employees-outraged-over-the-dismissal-of-sanitation-workers-burned-an-effigy-of-the-government-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"रतिया: सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर भड़के हड़ताली कर्मचारी, सरकार का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रतिया । प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल पर बैठे 34 कर्मचारियो को बर्खास्त करने के बाद नगर पालिका कार्यालय में बैठे सफाई कर्मचारी भड़क उठे और उन्होंने मंगलवार दोपहर बाद शहर के मुख्य बाजारों में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली और संजय गांधी चौक पर पुतला फूंक कर रोष जताया। इस रोष प्रदर्शन को सर्व कर्मचारी संघ व डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया रोष प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी नेता व प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए भूप सिंह ने कहा कि बर्खास्तगी और गिरफ्तारियों के डर से हड़ताल खत्म नहीं होगी व प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों, बर्खास्तगी और गिरफ्तारियों से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त से चल रही यह हड़ताल 13 मई को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानी गई मांगों का आधिकारिक पत्र जारी करने से ही समाप्त होगी।

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