{"_id":"6a9ab2dcbdc40177b600a38c","slug":"video-heavy-rain-in-tohana-on-janmashtami-city-inundated-roads-waterlogged-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोहाना में जन्माष्टमी पर झमाझम बारिश, शहर जलमग्न; सड़कों पर भरा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टोहाना। शहर में जन्माष्टमी के दिन दोपहर बाद शुरू हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गए। सबसे अधिक परेशानी रतिया रोड पर देखी गई। यहां सड़क पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन ठप हो गया। इस कारण मुख्य मार्गों पर स्थित दुर्गा मंदिर, प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर, शनि देव मंदिर और गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं को पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जन्माष्टमी पर मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु जलभराव के कारण परेशान दिखे। वहीं, शहर के जमालपुर रोड, भूना रोड, डांगरा रोड, आंबेडकर चौक, हिसार रोड, चंडीगढ़ रोड, अनाज मंडी के पॉश इलाके, मॉडल टाउन और आईटीआई के साथ लगते मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए। कई जगह दुकानों और घरों में पानी घुस गया। प्रशासन के जल निकासी के दावों की भी पोल खुल गई।

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