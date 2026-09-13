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फतेहाबाद: गांव रतनगढ़ के पास सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई टाटा एस, आठ लोग गंभीर घायल

Sun, 13 Sep 2026 10:38 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 10:38 PM IST
सार

फतेहाबाद जिले के रतिया गांव रतनगढ़ के पास रविवार देर शाम सड़क पर खड़े ट्रक से टाटा एस की टक्कर हो गई। हादसे में टाटा एस में सवार आठ लोग घायल हो गए जिनको इलाज के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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Tata Ace collides with truck near Ratangarh village in Fatehabad; eight people critically injured.
अस्पताल में घायलों का इलाज करते डॉक्टर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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फतेहाबाद जिले के रतिया गांव रतनगढ़ के पास रविवार देर शाम सड़क पर खड़े ट्रक से टाटा एस की टक्कर हो गई। हादसे में टाटा एस में सवार आठ लोग घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। अस्पताल में उपचाराधीन गगन सिंह ने बताया कि वह गांव बह्मनवाला के रहने वाले हैं और उसके साथ ही गांव के सनी, निर्मल, सुखजीत, रनजोध खुशदीप, गुरदास, साहिलदीप ट्रैक्टर-ट्रॉली में तूड़ी भरने का काम करते हैं। रविवार देर शाम वे गांव हड़ोली में तूड़ी भरने के बाद टाटा एस में सवार होकर वापस अपने गांव बह्मनवाला लौट रहे थे।
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गगन सिंह के अनुसार, जब वे गांव रतनगढ़ के पास पहुंचे तो सड़क पर एक ट्रक अंधेरे में गलत जगह पर खड़ा हुआ था। सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण उन्हें बीच सड़क में खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान उनकी टाटा एस सीधे ट्रक से जा टकराई।
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हादसे में टाटा एस में सवार सभी आठ लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उन्हें रतिया के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है।
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