फतेहाबाद: सन्यास आश्रम मंदिर में विराजे गजानन, ढोल-बाजे के साथ गूंजे गणपति बप्पा के जयघोष

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मंदिर के पुजारी सुंदर शर्मा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गणपति को स्थापित करवाया। भक्तों ने आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। 24 सितंबर तक रोजाना रात्रि 8 बजे से सत्संग का भी आयोजन होगा। सुबह-शाम गणेश जी की पूजा-अर्चना के साथ ही भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को दोपहर 1 बजे विसर्जन होगा। मंदिर के पुजारी सुंदर शर्मा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गणपति को स्थापित करवाया। भक्तों ने आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। 24 सितंबर तक रोजाना रात्रि 8 बजे से सत्संग का भी आयोजन होगा। सुबह-शाम गणेश जी की पूजा-अर्चना के साथ ही भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को दोपहर 1 बजे विसर्जन होगा।

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फतेहाबाद के सन्यास आश्रम मंदिर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणपति बप्पा की धूमधाम से स्थापना की गई। ढोल-बाजे की थाप और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।