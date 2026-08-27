Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Fatehabad News
›
Fatehabad: Power lines had been down since morning; animals came into contact with the live current in the evening, resulting in the deaths of a buffalo and a young male buffalo.
{"_id":"6a905471638258da4b0beab0","slug":"video-fatehabad-power-lines-had-been-down-since-morning-animals-came-into-contact-with-the-live-current-in-the-evening-resulting-in-the-deaths-of-a-buffalo-and-a-young-male-buffalo-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद सुबह से गिरे थे बिजली के तार, शाम को करंट की चपेट में आए पशु, भैंस और झोटे की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फतेहाबाद सुबह से गिरे थे बिजली के तार, शाम को करंट की चपेट में आए पशु, भैंस और झोटे की मौत
फतेहाबाद। शहर के आदर्श कॉलोनी में बिजली के तारों की चपेट में आने से एक भैंस और एक झोटे की मौत हो गई। हादसे में पशु मालिक को करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।
पशु मालिक संदीप ने बताया कि बिजली के तार सुबह से ही नीचे गिरे हुए थे। उन्होंने इसकी शिकायत बिजली निगम को की थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी तारों को ठीक नहीं किया गया। शाम को वह पशुओं को चारा रहे थे। इसी दौरान पशु गिरे हुए बिजली के तारों की चपेट में आ गए। करंट लगने से एक भैंस और एक झोटे की मौके पर ही मौत हो गई।
संदीप का आरोप है कि यदि निगम की ओर से सुबह मिली शिकायत पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो दोनों पशुओं की जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद आसपास के लोगों में भी बिजली निगम के प्रति रोष है। लोगों ने खुले में पड़े बिजली के तारों को तुरंत ठीक करवाने की मांग की है।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि सुबह तार गिरने की सूचना मिली होती तो निगम की टीम उसे जरूर ठीक करती। मामले में संबंधित एसडीओ से बात करने के बाद ही वह स्थिति के बारे में कुछ बता सकेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।