Fatehabad News: जच्चा-बच्चा वार्ड में होगा हर कॉल का हिसाब, डिलिवरी के दौरान विशेषज्ञ को फोन करने से अस्पताल पहुंचने तक दर्ज होगा समय

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अस्पताल प्रबंधन के अनुसार विशेषज्ञ को कॉल मिलने के 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंचना होगा। केवल फोन पर सुझाव देकर औपचारिकता पूरी नहीं की जा सकेगी। नागरिक अस्पताल में रोजाना करीब 10 से 15 महिलाओं की डिलिवरी होती हैं।प्रसव के दौरान आपात स्थिति में विशेषज्ञ की समय पर उपलब्धता अहम है। हाल के मामलों में डिलिवरी के दौरान शिशु की मौत होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इन मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हालांकि फिलहाल कार्रवाई जांच तक ही सीमित है। पहले भी आशा वर्कर से लेकर महिला रोग विशेषज्ञ पर आरोप लग चुके हैं। इन मामलों में भी जांच चल रही है।हाल ही में रोहतक की टीम ने 209 प्रसूताओं का रिकॉर्ड तलब किया है। टीम इनसे फीडबैक लेगी कि डिलिवरी के दौरान किसी को पैसे तो नहीं दिए गए। अस्पताल में तीन महिला रोग विशेषज्ञों के अलावा महिला मेडिकल ऑफिसर और अन्य प्रशिक्षित स्टाफ भी तैनात है। कॉल रजिस्टर से विशेषज्ञ की उपलब्धता और अस्पताल पहुंचने के समय की निगरानी हो सकेगी।