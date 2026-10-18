{"_id":"6ad4c5693a02df16480b740f","slug":"video-fatehabad-msp-will-also-be-provided-for-produce-sold-in-excess-of-the-2835-quintal-per-acre-limit-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: 28.35 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से अधिक बेची फसल का भी मिलेगा एमएसपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने रविवार को फतेहाबाद, रतिया और टोहाना की अनाज मंडियों का दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंडियों में रखी धान की ढेरियों में नमी की जांच करने पर 19 फीसदी से अधिक नमी मिली। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 17 फीसदी तक नमी वाली धान की फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जाएगी। वहीं, प्रति एकड़ पर 28.35 क्विंटल की सीमा हटाकर पूरी फसल का एमएसपी का भाव मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा पुरानी अनाजमंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी और नई अनाज मंडी में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से धान की आवक, खरीद, उठान और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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