{"_id":"6ad4916dad401409c60a900b","slug":"video-procession-was-taken-out-in-fatehabad-on-the-occasion-of-maharaja-agrasen-jayanti-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"महाराजा अग्रसेन जयंती पर फतेहाबाद में निकाली शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज की ओर से शहर में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शहर में विभिन्न स्थानों पर शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे माहौल भक्तिमय और उत्सवमय बना रहा। शोभायात्रा के माध्यम से महाराजा अग्रसेन के आदर्शों, सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। आयोजन में अग्रवाल समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। जयंती के उपलक्ष्य में शहर की श्रीराम सेवा समिति धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां दी गईं। आयोजकों ने महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनके आदर्शों को याद करते हुए समाज के लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, सहयोग और सेवा भावना को बढ़ावा देना रहा।

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